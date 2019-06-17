По делу бывшего владельца банка "Югра" арестована экс-директор филиала банка в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца экс-директора столичного филиала банка "Югра" Нину Чернову, которая проходит по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черновой Нины Геннадьевны на срок до 14 августа 2019 года", - сказала представитель суда.

Черновой инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Дело "Югры"

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее в рамках этого дела суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка "Югра" Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто не признает. Срок предварительного следствия продлен до 18 декабря.

Банк "Югра" по размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у него отозвана лицензия. Основным собственником "Югры" являлся Алексей Хотин. В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физических лиц (доля таких кредитов составила порядка 90%) и отсутствие адекватных резервов. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.