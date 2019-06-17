СК возбудил дело в связи с нападением на главу ФОМС в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии возбудили дело в связи с причинением ножевых ранений жителю региона, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, речь идет о 48-летнем начальнике территориального Фонда обязательного медицинского страхования Айдамире Джанкезове. Ранее сообщалось, что Джанкезова в бессознательном состоянии доставили в больницу с ножевым ранением.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летнего местного жителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным следователей, потерпевший праздновал день рождения в кафе "Дворик" в Черкесске, за территорией заведения у потерпевшего возник конфликт с мужчиной, личность которого устанавливается. Предполагаемый преступник ударил ножом потерпевшего в область живота, после чего скрылся на автомобиле. Следствие предполагает, что злоумышленник намеревался убить мужчину, но своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

На данный момент потерпевший находится в реанимации республиканской клинической больницы, планируется транспортировка в больницу города Москвы. Расследование уголовного дела продолжается.