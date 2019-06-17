Генконсульство РФ подтвердило, что 13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании

МАДРИД, 17 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает, что несовершеннолетняя девочка из РФ была найдена мертвой в Испании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в российском диппредставительстве.

"Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии, - отметили в консульстве. - Вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти". "В настоящее время полиция ведет следствие, - уточнили там. - Все материалы дела переданы в следственный суд №3 Матаро".

В генконсульстве добавили, что "находятся в тесном контакте с полицией и местными властями и держат данный вопрос на контроле". "По заверению местных властей, вся информация о случившемся будет незамедлительно передаваться в генконсульство в кратчайшие сроки", - уточнили в дипломатическом представительстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Она проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из Испании. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата пока не установлено.