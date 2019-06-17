Стрелок в Далласе умер от ранений

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Мужчина, открывший в понедельник огонь в городе Даллас (штат Техас), скончался от ранений, полученных в перестрелке с сотрудниками федеральных органов. Об этом сообщил начальник городского отдела Федерального бюро расследований (ФБР) США Мэттью Десамо на пресс-конференции, транляцию которой вела телекомпания NBC.

"Органы правопорядка позднее смогли установить личность стрелявшего - Брайан Айзек Клайд. Он скончался на месте происшествия и был доставлен в больницу. У нас пока нет информации о наличии других стрелков или иной угрозы населению", - сказал сотрудник ФБР.

Он не уточнил, установлены ли мотивы поступка Клайда. Он, как сообщалось ранее, оказал вооруженное сопротивление блюстителям и порядка и получил ранение в перестрелке. Больше никто не пострадал.

Свидетелем происшедшего был фотограф газеты The Dallas Morning News Том Фокс. Он видел, как вооруженный мужчина в черной маске и в бронежилете припарковал автомобиль, добежал до здания суда и открыл огонь по входным дверям. Пули попали в том числе в окна, после этого злоумышленник попытался скрыться с места преступления.