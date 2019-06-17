Полиция задержала в Дагестане трех мужчин с оружием

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане задержали трех мужчин с оружием, а также обнаружили принадлежащий им схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель пресс-службы МВД Дагестана.

"При проведении оперативно-поисковых мероприятий в Дербенте были задержаны трое подозрительных мужчин, у которых при себе был сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним", - сообщил собеседник.

По его словам, один из задержанных рассказал о схроне оружия, расположенном на окраине Дербента.

"В схроне хранились оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 222 и 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к ним")", - отметил собеседник агентства.