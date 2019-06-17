Скорая столкнулась с иномаркой в Тамбовской области

ТАМБОВ, 17 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали, один погиб в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Моршанске Тамбовской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник пресс-службы ГИБДД Тамбовской области Станислав Коньшин.

"Сегодня в 19:10 в Моршанске на пересечении улиц Ленина и Интернациональной произошло столкновение легкового автомобиля Ssangyong и автомобиля скорой медицинской помощи "Газель", ехавшего со спецсигналами. В результате четыре человека пострадали, женщина-фельдшер из машины скорой погибла", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, скорая пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора, в этот момент на перекресток выехал Ssangyong, произошло столкновение. Автомобили выбросило за пределы проезжей части, скорая начала гореть. Среди пострадавших - водитель, пациентка скорой помощи и сопровождавший ее мужчина, а также пассажир иномарки.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.