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Продуктовый склад горит на Северном речном вокзале в Москве

По данным источника в экстренных службах, площадь пожара составляет 300 кв. м

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на продуктовом складе на Северном речном вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь пожара возросла до 300 кв. м. Здание горит по всей площади", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал о возгорании на площади 200 кв. м.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших пока нет.

В новость внесены изменения (23:39 мск) - меняются данные о площади пожара

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