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Пожар на продуктовом складе на Речном вокзале в Москве локализован

Его площадь составила 300 кв. м

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на продуктовом складе на Северном речном вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 00:00 возгорание локализовано на площади 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших пока нет.

По данным источника, пожар произошел на продуктовом складе.

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