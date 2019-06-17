Пожар на продуктовом складе на Речном вокзале в Москве локализован

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на продуктовом складе на Северном речном вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 00:00 возгорание локализовано на площади 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших пока нет.

По данным источника, пожар произошел на продуктовом складе.