Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе один ребенок в понедельник вечером отравились угарным газом в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, угарным газом отравились семь человек, из них один ребенок", - сказала собеседниц агентства.

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

"В результате происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении.