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НБА

СМИ: число пострадавших при стрельбе на параде в Торонто выросло до четырех

Пострадавшие госпитализированы

ОТТАВА, 18 июня. /ТАСС/. Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в Торонто во время празднования чемпионства баскетбольного клуба "Торонто рэпторс" в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Пострадавшие доставлены в больницу, но их жизни вне опасности. Полиция задержала трех стрелявших, у которых было изъято огнестрельное оружие. По предварительным данным, речь идет о двух инцидентах. Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали двух стрелявших, которые ранили двух человек.

В понедельник в Торонто проходит парад в честь единственного канадского клуба НБА, который впервые в истории стал чемпионом. В праздновании приняли участие 2 млн человек.

"Торонто рэпторс" в прошлую пятницу ночью стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден стэйт уорриорз" со счетом 4-2.

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