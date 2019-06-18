Двухлетний ребенок получил травмы из-за происшествия на железной дороге в Хабаровском крае

ТАСС, 18 июня. Двухлетний ребенок помещен в одну из больниц Хабаровска после падения на железнодорожное полотно на юге Хабаровского края. Происшествие случилось из-за экстренного торможения поезда, которое совершил машинист, чтобы избежать наезда на ребенка. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"На перегоне станций Розенгардовка - Лермонтовка машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на несовершеннолетнего ребенка. Потоком воздуха от проходящего поезда с ног сбило двухлетнюю девочку, и она упала на железнодорожные пути, получив серьезные травмы. <…> Ребенок госпитализирован в одну из краевых больниц города Хабаровска", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что рядом с двухлетним ребенком находились родители, но они не предприняли мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, следователи проводят проверку по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении родителей ребенка.

"В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку действиям как сотрудников локомотивной бригады, так и родителей ребенка", - говорится в распространенном сообщении.