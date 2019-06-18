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В Кутаиси в результате взрыва газа пострадали семь человек

Взрыв привел к незначительным разрушениям в доме, сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва во вторник бытового газа в квартире одного из жилых домов в Кутаиси. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, взрыв привел к незначительным разрушениям в доме. Прибывшие на место пожарные сумели быстро потушить огонь, а спасатели - эвакуировать всех жителей дома, в том числе и пострадавших, которых позже госпитализировали. На месте продолжают работать сотрудники полиции и спасатели. МВД Грузии уже изучает причины случившегося.

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Грузия
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