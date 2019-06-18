В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение склада

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня, /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в промзоне в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 540 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области во вторник.

"06:19 - ликвидация открытого горения, площадь 540 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 80 пожарных и 20 единиц техники были задействованы в Ростове-на-Дону на тушении пожара, которому присвоена третья категория сложности. Отмечалось, что имеется угроза распространения огня на соседние здания.