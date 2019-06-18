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Полицейские задержали четырех участников массовой драки в Зеленограде

Двоих участников драки госпитализировали с различными травмами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в участии в массовой драке, произошедшей в московском округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Драка произошла около Чёрного озера в городе Зеленоград, расположенном на территории Москвы. В ней участвовало шесть человек, двое из которых были госпитализированы с различными травмами. По подозрению в участии в этом конфликте было задержано четверо человек в возрасте от 19 до 40 лет", - сказали в полиции.

Там отметили, что некоторые из задержанных были в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента началась доследственная проверка.

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