Полиция возбудила дело после нападения на исполнительного директора Фонда кино в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказал собеседник агентства.

В своем заявлении в полицию Тельнов указал, что к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся. "Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен", - уточнили в ГУ МВД.

Сам Тельнов ранее сообщил ТАСС, что нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись.

По мнению продюсера, ограбление не было целью нападавших.

Тельнов, возглавлявший ранее киностудию "Ленфильм" и профильный департамент Министерства культуры, осенью прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино. Фонд кино является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов.