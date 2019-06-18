В Ульяновске госпитализировали шесть пострадавших от отравления угарным газом

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе один ребенок, госпитализированы после отравления угарным газом в Ульяновске. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил об отравлении угарным газом в Ульяновске, по предварительной информации, семи человек, в числе которых ребенок.

"Шесть пострадавших от отравления газом, в том числе несовершеннолетняя девочка, изначально были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, а затем ребенка перевели в Детскую областную клиническую больницу, а взрослых - в токсикологическое отделение Центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. По предварительной информации, на данный момент состояние пострадавших средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что людей спасли благодаря грамотным действиям сотрудницы скорой помощи. "Бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине с болью в груди. В момент работы медиков проживающие в квартире стали терять сознание. Сотрудница скорой помощи Нина Богдашкина грамотно оценила ситуацию, открыла окна и вызвала МЧС, полицию и дополнительные бригады", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что в данной ситуации дорога была каждая минута. Действия медицинского работника помогли спасти людям жизнь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, ЧП произошло в жилом многоквартирном доме, предположительно, из-за неисправности газовой колонки.