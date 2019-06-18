СК завел дело о невыплате 14 млн рублей работникам хлебокомбината в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"С января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат", в результате чего общая задолженность невыплаченной зарплаты составила более 14 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"). В ближайшее время следователи допросят потерпевших и руководство организации. Из государственных органов будут истребованы необходимые сведения о проверке организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности для бухгалтерского исследования.