Источник: экс-финдиректор одной из "дочек" Росатома арестован по делу о взятках

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Москве отправил в СИЗО на два месяца бывшего финансового директора АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА) Владимира Щенникова, обвиняемого в получении взятки на общую сумму около 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Щенников Владимир Алексеевич обвиняется в получении взяток за совершение действий в пользу взяткодателя (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие вменяет ему около 20 эпизодов получения взятки на общую сумму около 15 млн рублей. Вину он не признает", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что по делу проходят еще фигуранты, которые также заключены под стражу.

В Чертановском суде Москвы ТАСС подтвердили факт ареста фигурантов и уточнили, что адвокаты обжаловали постановления об их аресте.

Суть обвинения

Дело было возбуждено в 2018 году следственным управлением по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве. Период инкриминируемых преступлений обвиняемым датируется концом 2016 года и началом 2018 года. Фигуранты дела были задержаны и арестованы 5 июня, однако об этом стало известно только сейчас в связи с проведением оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов и необходимостью соблюдать тайну следствия.

Под стражу также заключен ранее работавший в сфере технического обслуживания медицинского оборудования Чарушин В. Б., обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Главный инженер АО "Монтажная фирма радий" (МФ радий - аффилированная институту организация) Дорошенко А. А. отправлен под домашний арест, он признался в обналичивании денежных средств.

Под данным следствия, участники преступного сообщества разработали план предстоящего преступления, а также распределили между собой преступные роли, "согласно которым Щенников и иные неустановленные соучастники из числа руководства института взяли на себя общее руководство организованной группой и принятие решений о подаче заявок НИИТФА и аффилированного ему МФ радий на конкретные электронные аукционы". "Чарушин, обладающий широким кругом знакомств с руководителями организаций, осуществляющими техническое обслуживание медицинского оборудования, взял на себя обязательство по поиску лиц из числа руководства компаний, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования, ведение переговоров с ними, склонение их к передаче денежных средств в качестве взяток за неучастие МФ радий и НИИТФА в государственных электронных аукционах", - говорится в материалах дела.

НИИТФА, основанное в 1960 годы, - предприятие корпорации "Росатом". Продукция института поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), которые были построены по советским и российским проектам. Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.