Троих пострадавших в ДТП с шестью машинами на Ставрополье выписали

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Медики выписали троих из пяти пострадавших в ДТП с шестью авто на Ставрополье. Еще одна пострадавшая переведена на лечение в краевую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

ДТП произошло на 250 км дороги "Кавказ", столкнулись шесть машин. Причиной аварии, по предварительным данным ГИБДД, стало "несоответствие скорости и неправильный выбор дистанции впереди идущего транспортного средства".

"Из аварии с участием шести автомобилей, где пострадали пять человек, госпитализированными остаются двое пациентов в тяжелом состоянии, одна из которых была перенаправлена в краевую больницу в Ставрополе из-за внутренних повреждений. Трое были выписаны. Но состояние двоих, остающихся на госпитализации, уже стабилизировано медиками", - сказал собеседник агентства.