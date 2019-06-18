Подозреваемого в стрельбе в подростков из пневматики задержали под Псковом

ПСКОВ, 18 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство подростка на детской площадке в Псковской области установлен и задержан, сообщило во вторник управление МВД по региону.

В воскресенье неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, игравшим во дворе в городе Великие Луки. Один подросток был ранен, с пулевым ранением грудной клетки его доставили в больницу.

"Вечером 17 июня был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался безработный ранее судимый местный житель 1975 года рождения. В ходе обыска у него изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет", - говорится в сообщении на сайте управления МВД.

СК ранее сообщал о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).