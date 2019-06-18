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Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района попытался покончить с собой

Александр Шестун госпитализирован

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, попытался покончить с собой во время видео-конференции с судом из СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

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По ее словам, это произошло во время судебного заседания в 235 гарнизонном военном суде. "Он выступал по видео-конференц-связи. Слушание экстренно прервали, моего супруга госпитализировали", - рассказала она. Юлии Шестун неизвестно о состоянии супруга сейчас.

Кроме того, она заявила, что Шестун возобновил голодовку.

Александр Шестун в первый раз совершил попытку суицида 12 февраля на продлении меры пресечения в Басманном суде Москвы.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года, он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

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