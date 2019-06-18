СПЧ обратился к верховному комиссару ООН по делу россиянки Осиповой, осужденной в США

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил письмо верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на условия содержания осужденной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой. Письмо опубликовано во вторник на сайте СПЧ.

"Прошу вас, уважаемая госпожа верховный комиссар, обратить внимание органов правосудия США на условия содержания Богданы Осиповой, состояние ее здоровья. С учетом того, что ее защита намерена обжаловать приговор, Совет надеется на объективное рассмотрение судом данного дела с учетом соблюдения законных прав несовершеннолетних детей, разлученных с матерью", - говорится в обращении Федотова.

В письме отмечается, что россиянка находится в США на "положении заложника", на что неоднократно указывал МИД РФ.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла из США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в США, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.