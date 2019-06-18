Финская полиция расследует использование "шуточных" денег с надписями на русском языке

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Финская полиция расследует случай использования в Финляндии ненастоящих денежных купюр - реквизита из "Банка приколов" с надписями на русском языке. Об этом сообщила во вторник в Facebook полиция финского региона Хяме.

"Молодой человек из города Тойвакка в выходные пытался расплатиться за отель в городе Лахти поддельными банкнотами по €200. При задержании у него было обнаружено восемь таких купюр. На всех них было написано красными буквами на русском языке: "Не является платежным средством", - указали в полиции.

Задержанный сообщил, что приобрел их в интернете, по факту произошедшего начато расследование, указало ведомство.

Кроме того, расследуется и другой похожий случай. На прошлой неделе в полицию также были переданы использованные в качестве платежного средства банкноты по €20 и €50, на которых была надпись на английском языке о том, что они не являются деньгами и предназначены для киносъемок.