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Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили также, что в результате ЧП погиб гражданин Грузии

АНКАРА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин получил ранение в результате конфликта с применением оружия в одном из районов Стамбула. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генконсульства РФ в Стамбуле.

"Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, которая привела к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности", - отмечается в сообщении.

В генконсульстве также сообщили, что "гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения".

"По этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия. Генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию", - добавили в диппредставительстве.

О конфликте между гражданами РФ и Грузии в районе Фатих накануне сообщил телеканал NTV.

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