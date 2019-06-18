ФСБ провела обыск в музее "Собрание" Давида Якобашвили

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ провели обыски и иные следственные мероприятия в музее "Собрание" на улице Солянка в Москве", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник агентства уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, фигуранты которого пока не установлены. Получить оперативный комментарий в музее ТАСС пока не удалось.

По данным из открытых источников, "Собрание" - частный музей, расположен на пересечении улицы Солянки с Яузским бульваром в Москве, его основал меценат Давид Якобашвили. На сегодня это одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тыс. экспонатов, фонды музея объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты и механические редкости, обширную коллекцию русской бронзы, в том числе мелкую пластику лучших мастеров XIX-XX веков.

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