Редактора отдела дагестанской газеты "Черновик" арестовали на два месяца

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Абдулмумина Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС адвокат Гаджиева Арсен Магомедов, защита намерена обжаловать арест журналиста. "Как получим решение суда, мы в течение ближайших двух-трех дней обжалуем арест Абдулмумина Гаджиева", - сказал Магомедов.

16 июня судья Советского районного суда Махачкалы Далгат Гаджиев отложил на двое суток рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Гаджиеву в связи с тем, что "оглашенных сведений недостаточно для принятия решения".

В пятницу на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы.