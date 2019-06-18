Полиция возбудила уголовное дело после ДТП со скорой под Тамбовом, где погибла фельдшер

ТАМБОВ, 18 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с машиной скорой помощи в Тамбовской области, в котором погибла фельдшер и пять человек пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

Авария произошла в понедельник в городе Моршанске Тамбовской области. Автомобиль SsangYong Actyon столкнулся с "Газелью" скорой помощи, которая ехала в больницу с пациентом и включенными спецсигналами. Женщина-фельдшер погибла на месте, еще пять человек пострадали.

"По данному факту сегодня было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказал Жданов.

Он уточнил, что следователи и сотрудники ГИБДД в настоящее время допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.