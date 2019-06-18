В Индии спасатели обнаружили тело фокусника, пытавшегося повторить номер Гарри Гудини

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело известного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, который в воскресенье погрузился в воды Хугли, одного из рукавов священного Ганга, но так и не выплыл из воды к ужасу многочисленных зрителей, в том числе его семьи. Как отмечает во вторник телеканал NDTV, на теле иллюзиониста были обнаружены веревки, которыми его связывали.

Фокусник мечтал повторить в водах индийской реки, на берегах которой стоит Калькутта, номер легендарного американского иллюзиониста и гипнотизера Гарри Гудини (1874 - 1926). Тот умел освобождаться под водой из ящика, в котором его запирали со связанными руками и ногами.

Лахири также был связан по рукам и ногам и заперт, но что-то пошло не так, и иллюзионист погиб.

Полиция начала расследование обстоятельств трагедии. В частности, стражи порядка выясняют, была ли у 40-летнего фокусника, который выступал под псевдонимом Мандрейк (Мандрагора), лицензия на проведение такого трюка, кто ему ее выдал, и как фокусник готовился к этому опасному шоу.

Выяснилось также, что "индийский Гудини" не в первый раз пытался исполнить этот опасный трюк. В 2013 году он уже погружался связанным в воды Хугли в ящике, но тогда зрители заметили, что у ящика есть тайная дверца, и освистали иллюзиониста. Тогда Чанчала Лахири поклялся повторить трюк, сделав его успешным и более зрелищным.