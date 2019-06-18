Рейс Казань - Анталья задержали на 13 часов из-за неисправности самолета

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly из Казани в Анталью задержали на 13 часов из-за технической неисправности самолета, вылета ожидают 230 взрослых и 94 ребенка. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Татарской транспортной прокуратурой взято на контроль соблюдение в международном аэропорту Казани прав пассажиров задержанного авиарейса F7 4133 Казань - Анталья, авиакомпания iFly. Выполнение рейса было запланировано на 05:15 мск. Однако ввиду выявленной технической неисправности планового воздушного судна, которое в настоящее время находится в аэропорту Антальи (Турция), выполнение авиарейса предварительно перенесено на 18:10 мск", - говорится в сообщении.

На рейс приобрели 324 билета. Пассажиров оповестили о задержке рейса, большинство из них ожидают по месту жительства, 150 пассажиров, прибывших в аэропорт, размещены представителем авиакомпании в гостинице. Им предоставили горячее питание и прохладительные напитки.