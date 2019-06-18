Защита сестер Хачатурян обратилась к главе СК по поводу квалификации обвинения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Защитники сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца Михаила, подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей из сестер, Крестины.

"С квалификацией обвинения мы категорически не согласны. Мы настаиваем, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны Михаила Хачатуряна. Моя подзащитная (и это объективно установлено), в принципе, не участвовала в совершении преступления, но следствием не было дано надлежащей оценки позиции Крестины относительно ее непричастности к преступлению. А ее сестры не должны быть признаны виновными, так как находились в состоянии необходимой обороны", - рассказал защитник.

Адвокаты сестер настаивают на прекращении их уголовного преследования в связи с их непричастностью к убийству. "Уверен, что постановление [обвинение в окончательной редакции] еще подвергнется критике и со стороны руководства Следственного комитета, и со стороны прокуратуры до того, как дело направят в суд. Насилие со стороны отца повлекло тяжелые последствия для психики моей подзащитной: у нее была диагностирована "острая реакция на стресс", из-за чего она действовала в состоянии невменяемости, которое не исключает необходимой обороны", - сказал в свою очередь адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

"В качестве основной версии следствие должно рассматривать необходимую оборону, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело", - отметил адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы средней сестры, Ангелины.

На прошлой неделе СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.