В бурятской реке Модон-Куль с оранжевой водой выявили загрязнение металлами

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Превышение содержания тяжелых металлов и марганца выявлено в реке Модон-Куль в Закаменском районе Бурятии. Их попадание в водоем может быть связано с оттаиванием грунтовых вод и схода слоя почвы в зоне рудника Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990-е годы. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов.

В начале июня река Модон-Куль поменяла цвет, она стала оранжевой, местные жители в соцсетях размещали видеоролики, на которых было запечатлено необычное явление. Республиканские власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС РБ). Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы для проведения анализа. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов направил запрос Генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором предлагает проверить сообщения о загрязнении реки в Бурятии.

"На сегодня цвет у реки обычный, который для нее характерен. Проведенные анализы, результаты которых до нас довели, показали увеличение уровня содержания тяжелых металлов. Окрас реке придал марганец. Предполагается, что произошло оттаивание грунтовых вод и, возможно, сход какого-то слоя почвы в законсервированной шахте бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината", - сказал Гонжитов.

По его словам, для местного населения опасности нет, так как жители Закаменска используют воду из источников центрального водоснабжения. "Кроме того, сразу же было организовано информирование людей, в том числе, чтобы не осуществлялся водопой животных на реке, расставлены аншлаги, везде размещены объявления", - отметил собеседник.

По его словам, ранее на месте деятельности комбината проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. "Это поэтапная работа, она проводится в рамках ФЦП "Охрана озера Байкал". В предыдущие годы устранялся намыв песков в городе Закаменск, проводилось озеленение, - пояснил Гонжитов. - Следующим этапом будет строительство отстойников, чтобы вот эти шахтные воды отстаивались".

Горная река Модон-Куль стекает с северных склонов Джидинского хребта и впадает в реку Джида, которая, в свою очередь, - в Селенгу, являющейся главным притоком озера Байкал. Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат начал работать в 1930-е годы, более 60 лет предприятие было одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны, его закрыли в 1997 году.

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