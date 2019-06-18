Консульство РФ обратилось к украинским спасателям за помощью в поисках пропавшего дайвера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Консульство РФ в Одессе по просьбе родных дайвера Дмитрия Осипова, пропавшего 14 июня в Черном море, направило письмо в МЧС Херсонской области. Спасателей просят присоединиться к поискам, сообщила во вторник сестра Дмитрия на его странице в Facebook.

14 июня сообщалось, что спасатели в Республике Крым ищут аквалангиста, который отправился за рапанами и не вернулся.

"18.06.2019 года в 11:37 мне звонил консул РФ в Одессе. Консульство направило в МЧС Херсонской области просьбу начать поиски Дмитрия, также оказать содействие береговой охране в поисках в том числе на прилегающих островах", - говорится в сообщении.

Пропавший Дмитрий Осипов, по словам знакомого с ним инструктора по дайвингу из Екатеринбурга Александра Горовца, является опытным спортсменом. "Дима человек волевой, сильный морально и физически, поэтому мы верим в лучшее. Его опыт в дайвинге более 20 лет. Его не могло унести куда-то далеко, но, насколько я знаю из Facebook, поиски начались довольно поздно", - сказал Горовец.