В Новороссийске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Четыре человека доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачами после столкновения маршрутного транспортного средства с легковым автомобилем в Новороссийске, сообщили ТАСС в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 16:00 мск произошло ДТП на пересечении улиц Васенко и Мефодиевской в Новороссийске. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с маршрутным транспортным средством Mercedes. В медицинские учреждения для осмотра врачами доставлены четыре человека - два пассажира маршрутки и два человека из легкового автомобиля", - сказали в ведомстве.