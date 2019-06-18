Адвокат Вышинского заявил, что подзащитный не признает вину ни по одному пункту обвинения

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский не признает свою вину ни по одному пункту обвинительного акта прокуратуры, зачитанного на заседании Подольского суда Киева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник его адвокат Андрей Доманский.

"Сегодня Вышинский уточнял свою позицию относительного обвинительного акта. Но даже сам суд не смог дать ответы на его вопросы относительного оснований обвинения. Сам суд не понимает, как можно так строить обвинение", - сказал он, подчеркнув, что Вышинский "абсолютно не признает свою вину".

Следующее заседание суд назначил на 17:00 мск 3 июля. "На заседании будет определяться процедура, по которой будет проводиться слушание по делу", - уточнил Доманский.

Обвинительный акт был зачитан Вышинскому в полном объеме на заседании суда 10 июня.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась (последнее продление - до 22 июля). Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.