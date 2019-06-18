Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По его сведениям, в некоторых местах были зафиксированы приливные волны высотой от 10 до 20 см. Никакого ущерба они не нанесли. Высота волн, по прогнозам, могла достигать 1 м.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, а очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи понизили ее до 6,7. После него произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.

Сообщается, что в результате землетрясения травмы получили четыре человека. Чуть больше 5 тыс. домов в префектурах Ниигата и Ямагата остаются без света.