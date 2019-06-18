На Ярославском шоссе столкнулись 14 машин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Три крупных ДТП произошли на севере Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах

"На 59-м км Ярославского шоссе произошли три дорожные аварии с участием 14 автомобилей", - сказал собеседник агентства. Среди пострадавших машин - 12 легковых и два грузовика.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В районе ДТП затруднено движение по одной из полос.

Комментарий МВД

Комментируя сообщения о происшествии, в пресс-службе московского областного ГУ МВД России рассказали о произошедшем в 18:45 мск ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе Московской области с участием девяти единиц автотранспорта, в том числе грузового автомобиля. "По данному факту сотрудниками ДПС ГИБДД оформлен административный материал", - сообщили в региональном управлении, не уточнив, о каком конкретно из ранее описанных собеседником ТАСС ДТП идет речь.

Представитель управления МВД отметил, что, по предварительным данным, виновником аварии является водитель грузового автомобиля. "В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД", - сообщил он.

В новость внесены изменения (21:38 мск) - добавлен комментарий МВД