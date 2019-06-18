Полиция Карелии пресекла работу группы наркоторговцев из 13 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Карелии установили 13 членов организованной группы, которая занималась сбытом синтетических наркотиков на территории Петрозаводска, восемь подозреваемых задержаны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД региона.

"Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России (ОНК) по Петрозаводску при взаимодействии УНК МВД по Республике Карелия при проведении оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность организованного преступного сообщества. Его участники сбывали синтетические наркотические средства на территории карельской столицы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что все фигуранты работали на один специализированный интернет-магазин, где получали деньги за выполненные задания. В результате операции изъято около двух килограммов синтетических наркотиков.

По информации МВД, уголовное дело возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей "Об организации преступного сообщества или участие в нем" (ч.1 и ч.2 статьи 210 УК РФ), подозреваемых заключили под стражу на время расследования. Поиски организатора преступной группы продолжаются.