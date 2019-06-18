Суд в Чечне оштрафовал женщину-блогера в полицейской форме, стрелявшую из оружия

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи № 44 Гудермесского района Чечни оштрафовал на 40 тыс. рублей женщину-блогера из Северной Осетии, которая, одетая в полицейскую форму, стреляла из оружия на территории Чеченской Республики. Об этом сообщается во вторник на странице регионального МВД в Instagram.

"Мировым судьей судебного участка № 44 по Гудермесскому району Чеченской Республики рассмотрено административное дело в отношении М. Джикаевой и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проверка в отношении сотрудников полиции, допустивших правонарушение продолжается.

Ранее сообщалось, что глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов поручил провести проверку ролика блогера из Северной Осетии, которая будучи в полицейской форме стреляла из оружия, предположительно, на территории Чеченской Республики.