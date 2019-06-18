В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом раздатчикам листовок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина, угрожавший ножом девушкам-волонтерам, которые раздавали листовки, задержан во вторник в Москве у станции метро "Крылатское". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Недалеко от станции метро "Крылатское" задержан мужчина в неадекватном состоянии, который угрожал предметом, похожим на нож, девушкам. В настоящее время он доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева сообщила на своей странице в Facebook о том, что в районе станции метро "Крылатское" мужчина с ножом напал на двух ее помощниц. Киселева в начале июня выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу.