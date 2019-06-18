Пожар в частных домах в Новой Москве ликвидировали

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара двух частных домов на площади 200 кв. м в деревне Рязаново в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар в настоящее время потушен.

"Принятыми мерами в 22:42 мск пожар был локализован, а в 23:12 мск ликвидирован. До прибытия пожарно-спасательных подразделений нарядом скорой помощи был госпитализирован мужчина, житель соседнего дома", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Рязаново произошло возгорание двух частных домов на площади 200 кв.х м, со слов хозяев домов, людей внутри не было.