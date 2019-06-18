Депутат регионального парламента в Мексике подверглась вооруженному нападению

МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. Группа вооруженных неизвестных во вторник обстреляла автомобиль, где находилась депутат законодательного собрания штата Морелос (Мексика) Эрика Сарагоса. Она получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу.

Нападение произошло в муниципалитете Куаутла. Генеральная прокуратура штата Морелос приступила к расследованию обстоятельств случившегося. "На месте происшествия были найдены 12 гильз от боеприпасов калибра 9 мм, они были переданы экспертам для изучения", - говорится в обнародованном заявлении ведомства. Сведений о возможных мотивах покушения на депутата от Партии труда пока обнародовано не было.

Мексика в последние несколько лет переживает разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. По информации властей, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал наличие трудностей в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.