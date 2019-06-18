Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона. По данным Скотленд-Ярда, убитым оказался 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский, "также известный под именем Глеб Стальной".

Из сообщения полиции следует, что в субботу днем Жебровский подвергся нападению недалеко от места проживания и умер от полученных ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин - 28 и 33 лет, идет расследование. О произошедшем поставлены в известность ближайшие родственники убитого.

"Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время, и мы делаем все возможное, чтобы найти виновных в его смерти, - говорится в заявлении старшего инспектора отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймона Стенкомба. - Мы по-прежнему очень хотим получить информацию от всех, кто мог видеть двух мужчин, покинувших место преступления и побежавших в сторону станции легкого метро "Поплар". Инцидент произошел среди бела дня, и мы уверены в наличии людей, ставших свидетелями как непосредственно произошедшего [убийства], так и последовавших сразу после этого событий. Всем, у кого есть дополнительная информация, следует сообщить об этом нам".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Великобритании, сотрудники посольства находятся "в контакте с представителями британской полиции, связались с родственниками убитого и проводят проверку наличия у него российского гражданства".

Ранее сотрудники российского посольства неоднократно предупреждали проживающих в Соединенном Королевстве и посещающих его россиян о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне и рекомендовали проявлять повышенную бдительность. С начала года на улицах британской столицы холодным оружием было убито больше 30 человек, а в 2018 году в Лондоне было совершено рекордное за последние 10 лет количество убийств - 135.

В конце марта в центре Лондона предположительно в результате разбойного нападения был убит Загир Визитер, которого британские СМИ называли выходцем из Чечни и музыкальным продюсером. Обвинения в его убийстве были предъявлены двум молодым мужчинам, которые в скором времени должны предстать перед судом.