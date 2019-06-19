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Число жертв взрыва на предприятии в Китае возросло до шести человек

Четверо пострадавших находятся в больнице

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Число жертв взрыва на сталелитейном заводе в городе Наньчан на востоке Китая (провинция Цзянси) возросло до шести человек, еще четверо пострадавших пока находятся в больнице на лечении. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении городского Управления по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате взрыва газовой трубы, который произошел 29 мая на предприятии сталелитейной компании "Фанда". На месте тогда погиб один человек, остальные пострадавшие были отправлены в больницу.

После аварии компания "Фанда" подверглась критике со стороны местных властей за пренебрежение обязанностями по обеспечению безопасности на производстве. С 2016 года на предприятиях компании произошло 10 инцидентов, сопровождавшихся человеческими жертвами.

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