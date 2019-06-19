В Генконсульстве заявили, что россияне не пострадали в результате землетрясения в Японии

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Граждан России нет среди пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщило в среду генеральное консульство РФ в Ниигате в своем Twitter.

"По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения, которое произошло 18 июня", - отмечается в сообщении. Ранее генконсул РФ в Ниигате Михаил Сергеев сообщил ТАСС, что эвакуационные меры в отношении российских дипломатов не проводились после землетрясения.

По данным японских властей, в результате удара стихии пострадал по меньшей мере 21 человек. Большинство из них - это пожилые люди, которые получили различные травмы от падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до одного метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное ночью электроснабжение в ряде районов полностью восстановлено.