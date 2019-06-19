Под Смоленском столкнулись Mercedes и большегруз

ТАСС, 19 июня. Спасатели в Смоленской области ликвидируют автоаварию, в которой столкнулись автомобили Mercedes и большегрузный транспорт. ДТП произошло на 192-м км трассы М-1, есть пострадавшие. Об этом сообщается в среду на официальном сайте регионального управления МЧС.

"В 04:39 мск 19 июня 2019 года на пункт связи ПСЧ-12 поступило сообщение о ДТП на 192-м км трассы М-1 Вяземского района. Обнаружено столкновение Mercedes и фуры. Имеются пострадавшие, движение на трассе не перекрывалось", - говорится в опубликованном сообщении.

Последствия аварии устраняет аварийно-спасательное формирование из города Вязьмы.