В Москве задержаны подпольные банкиры, обналичившие более 37 млн рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях с доходом свыше 37 млн рублей", - сказала она, отметив, что задержаны мужчина и три женщины.

По словам Волк, подозреваемые, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Волк.