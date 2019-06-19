Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

ТАСС, 19 июня. Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

По их данным, не менее двух человек получили ранения. Как сообщили агентству очевидцы, они слышали как минимум три взрыва на месте происшествия.

Как отмечает Reuters, в связи с произошедшим ExxonMobil планирует немедленно эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников. По данным агентства, в районе, где произошел инцидент, также находятся офисы таких нефтяных компаний, как Royal Dutch Shell и Eni.

Reuters со ссылкой на иракских властей также сообщает, что произошедшее никак не отразилось на текущих операциях по нефтедобыче и экспорту.