Один человек погиб в драке у станции метро "Электрозаводская" в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Массовая драка произошла у входа в метро "Электрозаводская" рано утром в среду. По имеющимся данным, в ней участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД подтвердил факт инцидента у "Электрозаводской". "Установлено, что утром в среду между несколькими гражданами произошел конфликт, в результате которого один человек был убит, а трое пострадали", - сказал он, не приводя других деталей.