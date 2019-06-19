В Магадане жительница нанесла побои двум инспекторам ГИБДД

ТАСС, 19 июня. Следователи в Магадане расследуют два уголовных дела в отношении местной жительницы, которая нанесла побои двум инспекторам ГИБДД во время ее задержания. Об этом сообщается в среду на официальном сайте прокуратуры Магаданской области.

Происшествие случилось, когда инспектор ГИБДД остановил транспортное средство для досмотра.

"Находящаяся в автомобиле пассажирка, будучи недовольной законным требованием сотрудника полиции, стала вести себя агрессивно и нанесла ему ряд ударов. Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в ОМВД России по Магадану, где в холле указанного помещения она нанесла один удар другому инспектору ГИБДД, осуществлявшего её доставление. По указанным фактам возбуждены два уголовных дела", - говорится в опубликованном сообщении.

В нем отмечается, что уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Санкция статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы. Обстоятельства дела выясняются.