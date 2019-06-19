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Один человек погиб, еще шестеро госпитализированы после ДТП в Пермском крае

За рулем одного автомобиля был несовершеннолетний

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на среду на трассе Оса - Чернушка в Пермском крае, в результате чего погиб несовершеннолетний водитель, шестеро пассажиров попали в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на сайте ведомства.

"По предварительной информации, на 93-м км трассы водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Kia Sportage. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб, шестеро пассажиров с различными травмами госпитализированы. Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

По информации МВД, по факту ДТП проводится проверка, выясняются все его обстоятельства, устанавливается, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

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